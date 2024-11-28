Посол ОАЭ заявил о продолжении укрепления партнерства с РФ

Посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад аль-Джабер Фото: пресс-служба

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ОАЭ и Россия продолжат укреплять партнерство для достижения общих интересов, заявил в четверг посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад аль-Джабер.

"С Российской Федерацией нас связывают тесные дружественные отношения с самого начала установления дипломатических связей. Объединенные Арабские Эмираты и Российская Федерация настроены развивать отношения на основе взаимного уважения и сотрудничества в политической, экономической, культурной и других областях. В последние несколько лет наблюдается значительное и ощутимое укрепление связей между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией", - сказал он на приеме в Москве по случаю 53-й годовщины основания ОАЭ.

"Наши государства служат примером многопланового партнерства. Уровень этого сотрудничества отчетливо проявляется в ходе официальных встреч и визитов на высшем уровне, в рамках двустороннего торгово-экономического обмена, объем которого в 2023 году превысил $11 млрд, а также во взаимодействии в сфере культуры, туризма, воздушного сообщения, что способствует расширению контактов между нашими дружественными странами и народами", - отметил посол аль-Джабер.

Он подчеркнул: "Мы будем продолжать работу по налаживанию взаимодействия и укреплению партнерства с Российской Федерацией и другими странами для достижения общих интересов, развития и процветания. Наши страны также взаимодействуют по ряду региональных

международных вопросов, представляющих взаимный интерес, путем двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках различных региональных и международных организаций".

В свою очередь вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил в своем выступлении, что "практически не осталось направлений сотрудничества, по которым ОАЭ и Россия не работали бы вместе".

"ОАЭ являются одним из главных партнеров России на Ближнем востоке и в мире в целом. Мы выходим на новые рубежи в нефтегазовой отрасли, сферах торговли, инвестиций, промышленности, космоса, культуры, образования и туризма", - подчеркнул Оверчук.

Он особо отметил личный вклад посла аль-Джабера в продвижение всего комплекса двусторонних отношений.

Ежегодно 2 декабря Объединенные Арабские Эмираты празднуют Национальный день в память об основании единого государства в 1971 году. 2 декабря 1971 года правители эмиратов подписали соглашение об объединении семи эмиратов и создании Объединенных Арабских Эмиратов в качестве единого и процветающего государства, которое основал покойный шейх Заид бин Султан Аль Нахайян, отец-основатель Объединенных Арабских Эмиратов, и его братья-основатели, правители эмиратов. Сначала страна состояла из шести эмиратов, а седьмой, Рас-эль-Хайма, присоединился к ней 10 февраля 1972.