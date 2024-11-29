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Завод Rheinmetall в Литве начнет выпуск снарядов в 2026 году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Завод германского военного концерна Rheinmetall в Литве начнет работу в середине 2026 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства национальной обороны Литвы.

"В пятницу с Rheinmetall были подписаны два контракта – договор аренды земельного участка в Байсогале (город в центральной части Литвы - ИФ) и договор на закупку 155-мм боеприпасов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что земельный участок выделен с целью строительства военного завода. "Планируется, что современный завод, который расположится на площади 340 га, заработает в середине 2026 года. Согласно планам Rheinmetall, здесь ежегодно будут производиться десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов", - говорится в сообщении.

Германская сторона намерена инвестировать в строительство в общей сложности около 180 млн евро.

"Короткие цепочки поставок и прочное партнерство между Литвой и Германией необходимы для обеспечения наших оборонных нужд. Сегодня я хочу еще раз подчеркнуть необходимость сохранения той же динамики и духа сотрудничества", - сказала участвовавшая в церемонии подписания контрактов премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которую цитирует пресс-служба.

Rheinmetall Литва Германия
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