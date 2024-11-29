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Рост ВВП Индии в июле-сентябре замедлился до 5,4%, хуже прогнозов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Индии во втором финансовом квартале (июль-сентябрь) увеличилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в отчете министерства статистики страны.

Темпы роста замедлились по сравнению с 6,7% в первом финквартале и были самыми низкими с конца 2022 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП Индии в июле-сентябре на 6,5%.

Потребительские расходы, на которые приходится порядка 60% ВВП страны, увеличились на 6%, валовые вложения в основные активы - на 5,4%, государственные расходы - на 4,4%.

Экспорт вырос на 2,8%, импорт сократился на 2,9%.

Рост в промышленном секторе Индии в минувшем квартале составил всего 2,2% после подъема на 7% кварталом ранее, горнодобывающий сектор просел на 0,1% после роста на 7,2%. В коммунальном секторе подъем составил 3,3%, в сельскохозяйственном - 3,5%, в строительном - 7,7%.

Данные о ВВП за третий финквартал будут опубликованы 28 февраля.

Индия
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