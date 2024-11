Дивиденды крупнейших компаний мира в III квартале выросли на 3,1% до $431,1 млрд

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в третьем квартале 2024 года вырос на 3,1% в годовом выражении – до $431,1 млрд, что является рекордом для этого периода года. Об этом говорится в исследовании британской Janus Henderson Investors.

Лидерами по сумме выплаченных дивидендов в минувшем квартале стали China Construction Bank Corp., China Mobile Ltd., PetroChina Co., а также Microsoft Corp. и Alibaba Group Holding.

В десятку также вошли Commonwealth Bank of Australia, Apple Inc., CNOOC Ltd., Exxon Mobil Corp. и Industrial & Commercial Bank of China.

Североамериканские компании в июле-сентябре выплатили дивиденды на сумму $175,9 млрд, что на 8,7% больше, чем годом ранее, в том числе дивиденды компаний США составили $159,8 млрд.

Дивиденды европейских компаний (без учета Великобритании) уменьшились на 1,6% до $25,2 млрд, британских – на 7,1% до $25,8 млрд.

Компании Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Японии) в третьем квартале сократили дивидендные выплаты на 9,9%, в Японии совокупный объем выплаченных дивидендов вырос на 14,4%.

Согласно прогнозу Janus Henderson, по итогам 2024 года суммарный объем выплаченных в мире дивидендов вырастет на 4,2% по сравнению с предыдущим годом – до $1,73 трлн. Ранее они прогнозировали повышение показателя на 4,7%.