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Спецназ двинулся в сторону протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Спецназ МВД Грузии двинулся в сторону участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В эти минуты территория перед зданием грузинского парламента практически опустела - демонстранты отошли после применения полицией спецсредств.

Полицейские применяют водометы и, предположительно, слезоточивый газ.

Спецназ занял территорию перед зданием парламента.

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