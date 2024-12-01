Спецназ двинулся в сторону протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Спецназ МВД Грузии двинулся в сторону участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В эти минуты территория перед зданием грузинского парламента практически опустела - демонстранты отошли после применения полицией спецсредств.

Полицейские применяют водометы и, предположительно, слезоточивый газ.

Спецназ занял территорию перед зданием парламента.