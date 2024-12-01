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Социал-демократы показали лучшие результаты на парламентских выборах в Исландии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Партия "Социал-демократический альянс" получила наибольшую поддержку избирателей на прошедших накануне парламентских выборах в Исландии, передает Associated Press (AP).

Партии удалось обеспечить себе 15 мест в 63-местном парламенте (Альтинге) и тем самым более чем в два раза увеличить свое представительство. За нее отдали голос 21% избирателей. Ранее социал-демократов представляли шесть депутатов.

В то же время консервативная Партия независимости, ранее возглавлявшая правительство, завоевала 14 мест и 19,4% голосов. На третьем месте - Партия либеральных реформ, 11 мест с 16% голосов.

Явка на выборах составила 80%. Подсчет голосов в некоторых районах осложнялся снежными бурями, которые заблокировали дороги и замедлили доставку избирательных урн в центры обработки бюллетеней.

AP отмечает, что теперь лидер социал-демократов Криструн Мьёдль Фростадоуттир, скорее всего, попытается сформировать правящую коалицию для большинства в парламенте.

Результаты этих выборов, поясняет агентство, стали очередным примером глобальной тенденции с недовольством избирателей нынешними властями. Так, Исландия ранее столкнулась с разногласиями по темам миграции, экономики и энергетической политики, ростом цен на жизнь, после чего премьер Бьярни Бенедиктссон, лидер Партии независимости, назначил досрочные выборы.

С экономического кризиса 2008 года, отмечает AP, Исландия переживает период политической нестабильности.

Исландия
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