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Пекин раскритиковал ожидаемые санкции США против китайских полупроводников

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Пекин считает ожидающееся введение США санкций, нацеленных на китайскую полупроводниковую промышленность, нарушением принципов рыночной экономики, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом пишет Global Times.

"Эти меры серьезно нарушают принципы рыночной экономики и честной конкуренции, подрывают международную торговлю и экономический порядок, дестабилизируют глобальные цепочки поставок и вредят интересам всех стран", - заявил представитель МИД.

Он подчеркнул, что Пекин продолжает выступать против использования Вашингтоном мер экспортного контроля для "злонамеренной блокады" Китая. По его словам, Китай примет меры для защиты прав и интересов своих предприятий.

Ранее западные СМИ сообщали, что Вашингтон на этой неделе может ввести санкции, которые затронут китайских производителей чипов.

Китай МИД США Линь Цзянь
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