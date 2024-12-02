Глава МИД Венгрии на встрече с Лавровым назвал свою поездку в Москву "миссией мира"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в понедельник заявил, что прибыл в Москву с "миссией мира".

"Я сегодня снова приехал, в том числе с миссией мира. Мы видим, что за прошедшую тысячу дней на украинском направлении ничего хорошего не наблюдается, видим только угрозу эскалации", - сказал Сийярто, открывая встречу с Лавровым в Москве. Видео встречи выложено венгерским министром в социальных сетях в понедельник.

По его словам, в Венгрии убеждены, что решение конфликта не может быть найдено на поле боя, "оно может быть только за столом переговоров, а для того, чтобы переговоры состоялись, должны быть открыты дипломатические каналы".

"Мы надеемся, что и сегодняшняя встреча будет способствовать достижению мира", - добавил венгерский министр.

В свою очередь, Лавров подчеркнул, что в Москве "абсолютно согласны с тем, что те, кто выступает за мир, занимают правильную позицию, а те, кто считает, что нужно воевать до нанесения кому-то стратегического поражения на поле боя, не отражают интересы своих народов".

"Сейчас немало инициатив, которые выдвигаются различными странами на разных континентах, продиктованы искренним желанием установить мир. Недавний "мирный маршрут" премьер-министра (Венгрии Виктора) Орбана является одним из примеров таких инициатив, как и целый ряд других, включая китайско-бразильскую, южноафриканскую, арабскую. Мы готовы их все рассматривать", - сказал глава МИД РФ, отметив, что решение не может быть найдено без восстановления прав русскоязычного населения на Украине.

Он подчеркнул, что еще одной причиной конфликта на Украине является расширение НАТО, и напомнил, что, как ранее заявлял президент России Владимир Путин, вступление Украины в альянс для Москвы недопустимо.

"На Западе, в Брюсселе, в Лондоне, в Париже и Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня как средстве дать передышку Украине и самим себе дать возможность Украину закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру", - сказал Лавров.

"Мы к переговорам готовы при понимании, что они будут вестись на основе всеобъемлющего учета законных интересов каждой стороны", - подчеркнул глава МИД РФ.

Российский министр также выразил удовлетворение тем фактом, что двусторонний товарооборот и инвестиционное сотрудничество двух стран показывают "длительный устойчивый рост".

"Эффективность договоренностей и тех решений, которые принимают наши руководители, подтверждается тем, что, несмотря на очень серьезные искусственно созданные трудности в мировом хозяйстве, мы может реализовывать все флагманские проекты нашего взаимодействия, включая сферу энергетики", - добавил он.