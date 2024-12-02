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В Гааге начались слушания по делу об ответственности государств за изменение климата

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Международном суде ООН начались слушания об ответственности государств за климатические проблемы, сообщает AP.

Несколько небольших островных государств, опасающихся за свою судьбу из-за климатических изменений, через суд потребовали привлечь к ответственности страны, в значительной степени загрязняющие окружающий мир.

"У стран есть обязательства - предотвращать ущерб окружающей среде, сокращать выбросы парниковых газов и помогать странам, находящимся в зоне риска, чтобы уберечь нынешнее и будущее поколение", - сказал генпрокурор тихоокеанского государства Вануату Арнольд Киль Лугман в начале слушаний.

За ближайшие две недели 15 судей Международного суда заслушают 99 стран и более 10 организаций. Судьям предстоит определить, как страны должны защищать окружающую среду от негативного воздействия со стороны человека и какую ответственность они должны нести, если их действие или бездействие нанесло вред природе.

Отмечается, что решение суда будет иметь лишь рекомендательный характер, оно не будет обязывать ту или иную сторон к определенным действиям.

В ноябре в Азербайджане состоялась Конференция ООН по изменению климата (COP29), по результатам которой была утверждена Новая коллективная количественная цель (NCQG) климатического финансирования, предусматривающего выделение не менее $300 млрд в год до 2035 года.

Кроме того, страны-участники договорились о создании нового климатического финансового ориентира - "Цели финансирования Баку" (Baku Finance Goal). Этот механизм предусматривает мобилизацию $1,3 трлн ежегодно для развития климатических проектов в развивающихся странах до 2035 года.

ООН Гаага Вануату Арнольд Киль Лугман
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