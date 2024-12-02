В Белом доме считают, что Киев сам должен принимать решение о переговорах

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Урегулирование конфликта на Украине зависит лишь от руководства и народа Украины, сообщил в понедельник советник Белого дома Джон Кирби.

"С самого начала (конфликта) наша позиция была четкой: окончание конфликта должно отвечать чаяниям народа Украины и политике президента Зеленского. Ему решать, вести ли переговоры, когда и о чем", - сказал он журналистам.

"Наша работа заключается в том, чтобы оказать поддержку переговорам, когда они начнутся", - отметил Кирби.