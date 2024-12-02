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ЕС продлил на год глобальные санкции за нарушения прав человека

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о продлении до 8 декабря 2025 года и обновлении списка лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека, в понедельник.

"С последними обновлениями ограничительные меры в настоящее время применяются к 116 лицам и 33 организациям. Указанные лица подлежат замораживанию активов, а лицам и организациям из ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы", - говорится в коммюнике совета.

Кроме того, на физических лиц, включенных в список, распространяется запрет на поездки в ЕС, напоминается в коммюнике.

Указанный список включает, в частности, граждан России.

Глобальный режим санкций ЕС по правам человека, введенный 7 декабря 2020 года, объясняют в Брюсселе, "позволяет ЕС преследовать отдельных лиц, организации и органы, включая государственные и негосударственные, ответственные за серьезные нарушения и злоупотребления правами человека во всем мире, причастные к ним или связанные с ними".

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