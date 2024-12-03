Более 30 человек погибли в Таиланде и Малайзии из-за наводнений

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Вызванные муссонными дождями наводнения в Таиланде и Малайзии унесли жизни более 30 человек, десяткам тысяч пришлось эвакуироваться, сообщает во вторник Associated Press.

Власти Таиланда объявили во вторник, что за прошлую неделю из-за наводнений погибли 25 человек. А в Малайзии погибли как минимум шестеро.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что за последние пять дней выпало столько же осадков, сколько за предыдущие шесть месяцев. Больше всего пострадали северный штат Келантан на границе с Таиландом и соседний штат Тренгану. По словам премьера, на восстановление поврежденной инфраструктуры понадобится около $224 млн.

Около 91 тыс. человек из восьми штатов все еще не могут вернуться в свои дома. Примерно 88% их них - из Келантана и Тренгану.

Между тем, в Таиланде более 34 тыс. эвакуированных граждан до сих пор находятся в специальных убежищах. Из-за наводнений закрылись многие школы и 98 медицинских учреждений.

На выходных дожди немного ослабли, однако метеорологи предсказывают, что они вновь усилятся во вторник вечером.