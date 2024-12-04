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Китайская ракета вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1А" в среду успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли, сообщило издание China Daily.

Запуск был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 12:46 по пекинскому времени (7:46 по московскому). Космический аппарат Академии наук КНР вышел на запланированную орбиту.

Он оснащен радаром с синтезированной апертурой (SAR), который позволяет получать радиолокационные изображения поверхности планеты и находящихся на ней объектов независимо от метеоусловий и времени суток, и в основном предназначен для наблюдения за динамикой в мировом океане.

КНР
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