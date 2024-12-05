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Лукашенко планирует обсудить с Путиным некоторые вопросы союзной повестки

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Проблемные вопросы союзного строительства станут темой переговоров глав Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу в Минске.

"25 лет мы пытаемся создать Союзное государство. Многие направления были определены, что-то вовремя не сделали, но немало сделано. Естественно, что без разговора на эту тему завтра на Высшем госсовете руководства России и Беларуси мы не обойдемся. Каким-то образом мы эту проблему будем отмечать", - сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в четверг в Минске. Его цитирует президентская пресс-служба.

"Я позавчера разговаривал с Владимиром Владимировичем (как раз, наверное, перед встречей у вас с ним) - у нас там много было вопросов и других, но я еще раз его пригласил в Минск и сказал, что мы с вами подготовим как следует заседание Высшего государственного совета. Поэтому надо еще раз пройтись по повестке дня и уточнить некоторые вопросы", - отметил Лукашенко.

Заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет в Минске 6 декабря под председательством Лукашенко.

Участие в заседании примут президент России Владимир Путин, главы правительств Роман Головченко и Михаил Мишустин, руководители палат парламентов России Белоруссии Валентина Матвиенко, Наталья Кочанова, Вячеслав Володин и Игорь Сергеенко, которые входят в состав Высшего госсовета.

Заседание пройдет накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Его участники рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, подготовленную Концепцию безопасности Союзного государства и другие вопросы.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия
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