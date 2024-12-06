Парламент КНДР на заседании в январе обсудит поправки в Конституцию страны

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Северная Корея в январе проведет ключевую сессию своего парламента, чтобы обсудить ряд вопросов, включая поправки в Конституцию, сообщает ЦТАК.

"XII сессия Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики четырнадцатого созыва будет созвана 22 января 2025 года в Пхеньяне", - говорится в сообщении.

Согласно агентству, на предстоящей сессии будет рассмотрен ряд вопросов, включая "внесение поправок в ряд статей Социалистической Конституции".

Кроме того, в Пхеньяне обсудят исполнение госбюджета за 2024 год и государственный бюджет на 2025 год.