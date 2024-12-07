Сирийские военные укрепили позиции в провинции Дамаск

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сирийская арабская армия в субботу сообщила об укреплении позиций в провинции Дамаск, сообщает агентство EFE со ссылкой на представителя армии.

"Подразделения вооруженных сил укрепляют линии дислокации по всему Дамаску и в южных районах страны, чтобы предотвратить инциденты, которые могут произойти из-за хаоса, который террористы пытаются создать", - заявил собеседник агентства.

По его словам, сирийские военные продолжают "проводить операции против террористических группировок в Хаме, Хомсе и северной части провинции Деръа".

Представитель армии добавил, что военным удалось ликвидировать и ранить "сотни террористов, а также уничтожить десятки их транспортных средств".

В свою очередь ранее в субботу израильские СМИ сообщили, что сирийская армия отходит из граничащей с Израилем провинции Кунейтра.

Ранее сообщалось об отступлении сирийских подразделений из провинций Деръа и Сувайда на юго-западе страны.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования активизировали действия и быстро взяли под контроль ряд населенных пунктов в провинциях Идлиб и Алеппо.