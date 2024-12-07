Поиск

Сирийские военные укрепили позиции в провинции Дамаск

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сирийская арабская армия в субботу сообщила об укреплении позиций в провинции Дамаск, сообщает агентство EFE со ссылкой на представителя армии.

"Подразделения вооруженных сил укрепляют линии дислокации по всему Дамаску и в южных районах страны, чтобы предотвратить инциденты, которые могут произойти из-за хаоса, который террористы пытаются создать", - заявил собеседник агентства.

По его словам, сирийские военные продолжают "проводить операции против террористических группировок в Хаме, Хомсе и северной части провинции Деръа".

Представитель армии добавил, что военным удалось ликвидировать и ранить "сотни террористов, а также уничтожить десятки их транспортных средств".

В свою очередь ранее в субботу израильские СМИ сообщили, что сирийская армия отходит из граничащей с Израилем провинции Кунейтра.

Ранее сообщалось об отступлении сирийских подразделений из провинций Деръа и Сувайда на юго-западе страны.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования активизировали действия и быстро взяли под контроль ряд населенных пунктов в провинциях Идлиб и Алеппо.

Дамаск Алеппо Идлиб Хомс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб и тысячи остались без света из-за шторма в Великобритании

Лавров опроверг заявления о том, что суда РФ якобы покидают базу в Тартусе

Главы МИД РФ, Ирана, Турции призвали немедленно прекратить боевые действия в Сирии

Проект реставрации арки Пальмиры поставили "на паузу" из-за обострения в Сирии

Кандидатом в канцлеры от "Альтернативы для Германии" стала Алис Вайдель

В Тбилиси начинается очередная акция протеста

В Тбилиси начинается очередная акция протеста

СМИ сообщили об отступлении сирийской армии из провинции Кунейтра

В Тбилиси в ночь на субботу задержали 50 участников акции протеста

Что случилось этой ночью: суббота, 7 декабря

Юн Со Ель готов к ответственности за введение военного положения

Юн Со Ель готов к ответственности за введение военного положения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5528 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });