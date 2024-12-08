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МИД Армении заявил о невозможности безопасной эвакуации сограждан из Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Посольство Армении в Дамаске временно продолжит свою работу из Бейрута, сообщает в воскресенье армянский МИД.

"В связи с ситуацией в сфере безопасности в Сирии дипломатический персонал посольства Армении в Дамаске временно продолжит свою работу из Бейрута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после объявления о работе "горячей линии" в посольстве в Дамаске на прошлой неделе диппредставительство обработало поступившие обращения, касающиеся получения виз в Армению, паспортов и возможности эвакуации.

Как заявили в МИД, "на данный момент возможность безопасной эвакуации отсутствует".

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