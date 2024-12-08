США не намерены выводить войска из Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американское командование не намерено выводить военнослужащих из Сирии, сообщают в воскресенье американские СМИ со ссылкой на Пентагон.

По их данным, с таким заявлением выступил заместитель помощника главы Пентагона Дэниел Шапиро, курирующий ближневосточный регион.

Кроме того, по его словам, США будут принимать меры, направленные на то, чтобы в Сирии не восстановила позиции террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Армия США в последние годы контролирует несколько баз на востоке Сирии.