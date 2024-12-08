США помогут Иордании, Ливану, Ираку и Израилю во время перехода власти в Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что Вашингтон во время переходного периода в Сирии будет "оказывать поддержку сирийским соседям", в том числе Иордании, Ливану, Ираку и Израилю".

Выступая в Белом доме, американский президент пообещал взаимодействовать со "всеми сирийскими группировками, в том числе в рамках возглавляемого ООН процесса для установления переходного периода".

Байден полагает, что у сирийского народа после ухода президента Башара Асада появились возможности улучшить ситуацию в стране.

"Это историческая возможность для народа Сирии, который долгое время страдал, построить лучшее будущее", - сказал он, добавив, что текущий момент также сопряжен с "рисками и неопределенностями".

Байден отметил, что "подход США помог изменить баланс сил на Ближнем Востоке". Никто из поддерживающих Асада сторон, в том числе Россия и Иран, не смог оказать ему помощь, добавил он.