Полиция Южной Кореи рассмотрит введение запрета на поездки для президента

Также не исключен допрос Юн Сок Ёля

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Южной Кореи рассмотрит вопрос о введении запрета на поездки президента страны Юн Сок Ёля в связи с проведением в отношении него расследования, связанного с объявленным им военным положением, сообщает "Ренхап".

"Сначала необходимо собрать необходимые материалы", - сказал высокопоставленный представитель полиции Ву Чжон Су во время брифинга.

"Мы принимаем решение на основе всестороннего анализа, включая возможность того, что он покинет страну", - добавил он.

Полиция также не исключает личного допроса президента, отмечает агентство

"Нет никаких человеческих или физических ограничений в отношении объекта расследования", - заявил Ву Чжон Су.

Агентство также сообщает, что бывшему министру внутренних дел Ли Сан Мину уже запрещены поездки за границу.

Запрет на поездки был введен министерством юстиции по просьбе полиции и прокуратуры, уточняет "Ренхап".

В свою очередь в понедельник следственная группа прокуратуры в третий раз допросила бывшего министра обороны Ким Ен Хена по обвинению в государственной измене и злоупотреблении властью в связи с введением военного положения в стране.

Согласно публикации, Ким Ен Хена считают ключевым подозреваемым, поскольку он предложил президенту Южной Кореи ввести военное положение.

Сообщается, что во время допроса бывший глава Минобороны признал свою причастность, включая предложение о введении военного положения, но заявил, что его действия не были незаконными и неконституционными.

По данным "Ренхап", прокуратура в понедельник днем запросит ордер на арест экс-министра. По мнению прокуроров, есть риск, что Ким Ен Хен может сбежать и уничтожить улики.

Тем временем министерство обороны заявило, что руководство вооруженными силами Южной Кореи в настоящее время находится в руках президента Юн Сук Ёля.

Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура Южной Кореи создали отдельные следственные группы для рассмотрения обвинений, связанных с кратковременным введением президентом страны военного положения.