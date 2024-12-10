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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

FT узнала, что ЕК изучает тайное рекламное партнерство Google и Meta

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) в октябре предписала юристам Alphabet Inc. предоставить данные, презентации и внутреннюю переписку в отношении тайного рекламного партнерства дочерней Google и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о серии рекламных кампаний по продвижению Instagram среди подростков на YouTube.

По данным опубликованного в августе расследования FT, персонал Google помогал Meta обойти политику поискового гиганта в отношении таргетирования рекламы на несовершеннолетних.

Google запрещает персонализацию рекламы для подростков, однако кампании по продвижению Instagram на YouTube целенаправленно выдавали сообщения группе пользователей, помеченных в ее системе как "неизвестные". Сотрудники Google сказали Meta, что, по ее внутренним данным, в этой группе преобладают пользователи младше 18 лет и благодаря этому можно "взломать" ее механизм работы с аудиторией.

Spark Foundry - "дочка" французского рекламного гиганта Publicis - использовала эту информацию для успешного запуска пилотной маркетинговой программы в Канаде, которая затем была расширена на США. Планировалось развернуть ее на весь мир и на другие приложения Meta, включая Facebook, однако после августовского расследования FT проект свернули, а ежеквартальный бизнес-анализ Google, Meta и Spark Foundry в конце лета отменили.

Google собрала запрошенную ЕК информацию в рамках внутреннего расследования под кодовым названием Tangerine Owl ("Мандариновая сова") и предоставила ее регулятору, который теперь решает, начинать ли официальное расследование.

По данным источников газеты, Google также провела виртуальные собрания в рекламном отделе, в ходе которых подтвердила приверженность внутренней политике и потребовала от сотрудников подтвердить, что они понимают свои обязанности и согласны их исполнять. Кроме того, компания запретила любое демографическое таргетирование группы "неизвестных" в отрыве от других, а самая младшая разрешенная возрастная группа в этом контексте - от 18 до 24 лет.

"Наши механизмы защиты тинейджеров, включая запрет персонализации рекламы, входят в число лучших в отрасли и продолжают работать, - цитирует издание заявление Google. - Мы провели сессии внутренней подготовки по обновленной программе, чтобы убедиться, что команды продаж по-прежнему знают нашу политику и технические механизмы защиты".

При этом Google стала более осторожна в сотрудничестве с Meta, в частности с точки зрения работы над кампаниями по продвижению соцсетей среди молодежи, пишет FT. Однако они продолжают работать над рядом кампаний для Instagram и Facebook на различных платформах, включая YouTube.

Акции Alphabet дорожают на 4% в ходе предварительных торгов во вторник, Meta - на 0,8%. Бумаги Publicis дешевеют на 1,8% на торгах в Париже.

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