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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Greenpeace обязался пять лет не приближаться к платформам Shell в Северном море

Greenpeace обязался пять лет не приближаться к платформам Shell в Северном море
Фото: Handout/Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell и международный фонд Greenpeace (признан нежелательным в РФ) урегулировали один из крупнейших в истории судебных исков против этой экологической группы, поданный после захвата демонстрантами плавучей установки Shell в 2023 году, сообщает Financial Times.

По условиям мирового соглашения, Greenpeace пожертвует 300 тыс. фунтов стерлингов ($383 тыс.) британскому Королевскому обществу спасения на водах (RNLI) и обязуется не приближаться к четырем платформам Shell в Северном море ближе чем на 500 метров в течение как минимум пяти лет.

По данным Greenpeace, от ее представителей требовали компенсации ущерба более чем на $11 млн. При этом вины организация не признала.

В январе 2023 года активисты Greenpeace поднялись на борт судна White Marlin, перевозившего платформу для добычи, хранения и отгрузки нефти и газа (FPSO) Penguins. Активисты сделали это незаконным и опасным способом, заняв судно на 13 дней, отмечается на сайте Shell.

Shell Greenpeace
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