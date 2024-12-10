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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

США сохранили прогноз добычи нефти в стране в 2024 и 2025 гг.

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - США практически не изменили прогноз добычи нефти в стране в 2024 году – 13,24 млн б/с (предыдущий прогноз 13,23 млн б/с). Об этом говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.

Прогноз на 2025 год также почти не изменился и составляет 13,52 млн б/с по сравнению с 13,53 млн б/с месяцем ранее.

Таким образом, ожидается, что добыча нефти в США в нынешнем году увеличится на 310 тыс. б/с, а в следующем – на 280 тыс. б/с.

США
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