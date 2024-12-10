В Тбилиси проходит очередная акция протеста против политики властей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Очередная акция проходит вечером во вторник в Тбилиси на проспекте Руставели, в ней участвуют порядка двух тысяч человек, протестующих против политики властей Грузии, передает корреспондент "Интерфакса".

Полицейских вблизи протестующих не видно, однако на проспекте дежурят машины скорой помощи. Пока всё проходит мирно.

Ранее во вторник Служба госбезопасности Грузии (СГБ) распространила сообщение о возможных провокациях на акциях протеста в течение текущей недели, которые могут привести к человеческим жертвам. По информации СГБ, пик обострения ситуации может произойти 14 декабря, когда в здании парламента в коллегии выборщиков состоятся выборы шестого по счету президента Грузии.

Акции протеста в Тбилиси начались 28 ноября вслед за решением правящей партии "Грузинская мечта" временно до 2028 года остановить переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз.