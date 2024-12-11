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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 21:57

Минпромторг могут наделить полномочиями по ведению реестра разработчиков беспилотных систем

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В повестке заседания правительства РФ в среду вопрос о наделении Минпромторга рядом полномочий, в том числе по ведению реестра разработчиков и производителей беспилотных авиасистем, сообщила пресс-служба кабмина.

На заседании рассмотрят изменения в постановление правительства РФ от 5 июня 2008 года №438 (в части внесения изменений в положение о министерстве промышленности и торговли РФ)

Как говорится в материалах к заседанию, проект постановления, в частности, подразумевает наделение Минпромторга России полномочиями по "формированию и ведению единого реестра российских организаций, осуществляющих деятельность в области разработки и производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих".

Помимо этого, Минпромторг планируется наделить полномочиями по "осуществлению подтверждения соответствия организаций сектора промышленного дизайна, инжиниринговых организаций (инжиниринговых центров) в сфере создания промышленной продукции и в сфере создания промышленного производства требованиям, установленным Правительством, по формированию и ведению реестра таких организаций".

Ведомство также может получить полномочия "по осуществлению полномочий публичного партнёра в соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и рассмотрению предложений о реализации проектов государственно-частного партнёрства".

Минпромторг Правительство
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