Минск направил ноту Варшаве из-за инцидента с белорусским дипломатом в Молдавии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии вручили официальную ноту временному поверенному в делах Польши в Минске Кшиштофу Ожанне, сообщило в среду госагентство БелТА.

По его информации, в среду в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши. Ему была вручена официальная нота.

Ожанна обещал передать то, "о чем мы сегодня говорили, в Варшаву". От иных комментариев дипломат отказался.

Ранее СМИ Белоруссии сообщили, что польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата в Молдавии, предложив ему сумму в 100 тыс. евро.