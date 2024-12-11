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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Трамп пообещал ускорить выдачу регуляторных разрешений инвестирующим в США от $1 млрд

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп пообещал ускорить выдачу разрешений регулирующих органов инвесторам, вкладывающим в экономику страны $1 млрд и более.

Любой человек или компания, инвестирующие в США такие суммы, получит ускоренные согласования и разрешения, в том числе экологические, написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

В ходе предвыборной кампании он также обещал снизить до 15% с 21% ставку налога на прибыль для инвесторов в экономику США. Кроме того, Трамп предлагал стимулировать рост внутренних инвестиций за счет ослабления регулирования.

Реформирование системы выдачи разрешений пользуется широкой поддержкой в США, пишет Financial Times. Ее одобряют и сторонники "зеленой" энергетики, считающие ее критически важной для реализации крупных проектов, необходимых для ускорения перехода от ископаемых видов топлива, и разработчики нефтегазовых месторождений, которые говорят, что действующие правила выдачи разрешений тормозят строительство трубопроводов и других объектов инфраструктуры.

США Дональд Трамп
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