Число падающих на Землю использованных ступеней ракет достигло 300 единиц в год

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - На данный момент на Землю ежегодно падают останки свыше 300 ракетных ступеней. Об этом сообщило издание MIT Technology Review, ссылаясь на данные исследования американского астрофизика Гарвард-Смитсоновского центра Джонатана Макдауэлла.

"Раньше мы видели от 50 до 100 возвращающихся ступеней ракет каждый год. Теперь мы видим 300 в год", - следует из данных ученого.

В 2019 году около 115 спутников сгорели в атмосфере. По состоянию на конец ноября 2024 года уже установлен новый рекорд в 950 спутников.

Интернет-спутники Starlink компании SpaceX, в частности, являются наиболее многочисленными из них. С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 7,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 6,8 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

По словам ученого, количество космического мусора, испаряющегося в атмосфере Земли, за последние несколько лет увеличилось более чем вдвое. Масса испаряющегося космического мусора будет продолжать расти в соответствии с размером спутниковых группировок, а это будет влиять на климат.

К 2033 году она может достичь четырех тыс. тонн в год, согласно оценкам, представленным на семинаре под названием Защита Земли и космического пространства от утилизации космических аппаратов и мусора, который состоялся в сентябре в Университете Саутгемптона в Великобритании.