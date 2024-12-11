Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Число падающих на Землю использованных ступеней ракет достигло 300 единиц в год

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - На данный момент на Землю ежегодно падают останки свыше 300 ракетных ступеней. Об этом сообщило издание MIT Technology Review, ссылаясь на данные исследования американского астрофизика Гарвард-Смитсоновского центра Джонатана Макдауэлла.

"Раньше мы видели от 50 до 100 возвращающихся ступеней ракет каждый год. Теперь мы видим 300 в год", - следует из данных ученого.

В 2019 году около 115 спутников сгорели в атмосфере. По состоянию на конец ноября 2024 года уже установлен новый рекорд в 950 спутников.

Интернет-спутники Starlink компании SpaceX, в частности, являются наиболее многочисленными из них. С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 7,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 6,8 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

По словам ученого, количество космического мусора, испаряющегося в атмосфере Земли, за последние несколько лет увеличилось более чем вдвое. Масса испаряющегося космического мусора будет продолжать расти в соответствии с размером спутниковых группировок, а это будет влиять на климат.

К 2033 году она может достичь четырех тыс. тонн в год, согласно оценкам, представленным на семинаре под названием Защита Земли и космического пространства от утилизации космических аппаратов и мусора, который состоялся в сентябре в Университете Саутгемптона в Великобритании.

SpaceX Starlink США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Постпреды ЕС согласовали 15-й пакет санкций против РФ

Постпреды ЕС согласовали 15-й пакет санкций против РФ

Мировые банки ждут роста индекс S&P 500 к концу 2025 года более чем на 8%

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Абхазия осталась без электричества из-за аварийной остановки ИнгурГЭС

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

Россия направила запрос на агреман новому послу РФ в США

Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения

Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения
Хроники событий
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5538 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России27 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии89 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });