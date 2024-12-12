Autoliv заключила стратегическое партнерство с китайской Jiangling Motors

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Шведско-американский производитель систем безопасности для автомобилей Autoliv договорился о стратегическом партнерстве с китайским производителем грузовиков, пикапов и микроавтобусов Jiangling Motors Co. (JMC), говорится в пресс-релизе Autoliv.

Партнеры сосредоточатся на исследованиях и разработках в области продвинутых технологий безопасности и надеются за счет сотрудничества расширить глобальное присутствие.

Autoliv с 1997 года поставляет JMC ремни безопасности.