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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Autoliv заключила стратегическое партнерство с китайской Jiangling Motors

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Шведско-американский производитель систем безопасности для автомобилей Autoliv договорился о стратегическом партнерстве с китайским производителем грузовиков, пикапов и микроавтобусов Jiangling Motors Co. (JMC), говорится в пресс-релизе Autoliv.

Партнеры сосредоточатся на исследованиях и разработках в области продвинутых технологий безопасности и надеются за счет сотрудничества расширить глобальное присутствие.

Autoliv с 1997 года поставляет JMC ремни безопасности.

Autoliv Jiangling Motors Co. JMC
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