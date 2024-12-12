Российским туристам напомнили об опасности поездок в Ливию

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ призвал российских граждан воздержаться от поездок в Ливию, в том числе с туристическими целями, в связи с напряженной военно-политической обстановкой в стране.

"Напоминаем, что Ливия по-прежнему не является туристическим направлением. Военно-политическая ситуация в стране продолжает оставаться крайне напряженной, правоприменение - избирательным. Посещение страны в неслужебных целях представляет риск для жизни и здоровья. Исходим из того, что многочисленные красоты Ливии могут немного подождать", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МИД.

"Это касается и желания пересечь страну на автобусе, автомобиле, мотоцикле, велосипеде и т.д. для того, чтобы реализовать мечту объехать всю Северную Африку или даже целый континент", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в МИД РФ, рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну действуют с 2011 года и сохраняют свою актуальность.

"Настоятельно просим граждан Российской Федерации пока не посещать Государство Ливия, особенно его западную часть, в личных и туристических целях", - подчеркнули в министерстве.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: правительство национального согласия в Триполи и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.