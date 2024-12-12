Замглавы МИД РФ и спецпосланник генсека ООН обсудили ситуацию в Сирии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел телефонный разговор со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Состоялось обсуждение текущей ситуации в Сирии, в том числе с рисками дальнейшей эскалации напряженности в ближневосточном регионе в целом. Собеседники подтвердили важность принятия неотложных мер для стабилизации обстановки в стране и вокруг нее, обеспечения безопасности и порядка", - отмечается в сообщении.

"Кроме того, были рассмотрены вопросы продвижения политического процесса урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - сообщает МИД РФ.