Чистая прибыль банков США в III квартале упала на 4,3% г/г

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Совокупная чистая прибыль банков США в третьем квартале 2024 года снизилась на 4,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $65,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

В расчетах учитывались данные 4,517 тыс. коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность.

Их прибыль в июле-сентябре уменьшилась на 8,6% относительно второго квартала этого года.

Средняя рентабельность активов (ROA) в третьем квартале составила 1,09%, что на 11 базисных пунктов ниже показателя за апрель-июнь и на 8 б.п. ниже уровня июля-сентября 2023 года.

Средняя чистая процентная маржа (разница между доходами по активам и ставками по депозитам) выросла на 7 б.п. относительно предыдущего квартала и опустилась на аналогичную величину за год – до 3,23%.

Суммарный объем кредитов на балансах банков за последние 12 месяцев увеличился на $275,5 млрд (на 2,2%). При этом в третьем квартале относительно предыдущих трех месяцев он вырос на $76,9 млрд (на 0,6%).

Совокупный объем депозитов повысился на $194,6 млрд (на 1,1%) в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом.

"Банковский сектор продолжал демонстрировать устойчивость в третьем квартале. Показатели качества активов оставались в целом благоприятными", - заявил глава FDIC Мартин Грюнберг. При этом он предупредил, что "банковский сектор по-прежнему сталкивается со значительными рисками ухудшения ситуации из-за продолжающегося влияния инфляции, волатильности рыночных процентных ставок и геополитической неопределенности".

Число проблемных банков в США на конец сентября составляло 68, что является максимальным показателем за шесть лет. На конец июня их насчитывалось 66, на конец сентября прошлого года - 44.

При этом совокупный объем активов проблемных банков повысился до $87,3 млрд по сравнению с $83,4 млрд на конец июня, сообщается в отчете FDIC.

В течение прошедшего квартала в стране был создан один банк и один обанкротился. Кроме того, 18 банков присоединились к другим финучреждениям в рамках сделок по слияниям и поглощениям, а три были проданы кредитным союзам, отмечается в пресс-релизе корпорации.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за третий квартал на $3,9 млрд и достиг $133,1 млрд.