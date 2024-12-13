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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

В Японии впервые за полвека провели аукцион мяса финвалов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Японии 12 декабря на аукционах в Саппоро и в порту Симоносеки было продано примерно 1,4 тонны мяса финвалов, пишет MarketWatch.

Киты были выловлены в водах около японского острова Хоккайдо впервые примерно за 50 лет. Цена за мясо хвоста финвала, считающееся особым деликатесом, превысила $1,3 тысячи за килограмм.

В 1976 году Международная китобойная комиссия (МКК) включила финвалов в перечень видов, подлежащих защите от избыточного вылова. В 2019 году Япония вышла из МКК и возобновила коммерческий китобойный промысел, а в этом году добавила финвалов к списку видов китов, на которых можно охотиться на законных основаниях. В Токио заявляют, что последние исследования подтвердили достаточное восстановление популяции финвалов в северной части Тихого океана.

По словам чиновников, в этом сезоне было поймано 30 финвалов - половина от квоты в 60 особей. Установленная Японией совокупная квота на вылов трех других видов китов (малых полосатиков, полосатиков Брайда и сейвалов) составляет 379 особей. В прошлом году японские китобои выловили 294 кита - менее 80% от квоты.

Популярность китового мяса в Японии резко выросла на фоне нехватки продовольствия после Второй мировой войны. В 1962 году его ежегодное потребление достигло пика в 233 тыс\ям тонн. Впоследствии другие виды мяса в значительной степени вытеснили китовое, и последние годы поставки сократились примерно до 2 тысяч тонн, свидетельствуют данные агентства по рыболовству. Японские чиновники хотят увеличить этот показатель примерно до 5 тысяч тонн, чтобы поддержать отрасль на плаву.

Однако эксперты сомневаются, что в современной Японии китовое мясо будет пользоваться высоким спросом. Эксперт по китобойному промыслу Национального музея этнологии в Осаке Нобухиро Кисигами говорит, что китовое мясо употребляют в пищу в некоторых промысловых городах, но редко в Токио и других районах Японии. Оно дороже говядины и других видов мяса.

"Это не повседневная еда, а деликатес, - добавляет он, отмечая специфический вкус мяса кита. - Оно не будет продаваться, если оно не дешевое и не вкусное".

"Это должен быть бизнес, а без крупных государственных субсидий, я думаю, ему будет крайне сложно обрести устойчивость", - резюмирует эксперт.

Япония Хоккайдо Саппоро Симоносеки Осака МКК Нобухиро Кисигами
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