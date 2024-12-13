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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Лидеры стран G7 обсудили Россию и Сирию

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Руководители стран G7 на переговорах в режиме видеоконференции осудили сотрудничество России и КНДР, а также обсудили смену власти в Сирии, сообщает сайт правительства Италии.

"Они выразили недовольство возрастающим военным сотрудничеством между Россией и КНДР и заявили о намерении продолжить принимать меры против тех, кто поддерживает военные усилия Москвы", - говорится в пресс-релизе.

Также лидеры "Группы семи" выразили надежду на то, что завершение правления Башара Асада в Сирии приведет к улучшению ситуации в этой ближневосточной стране.

Вместе с тем они отметили важность поддержания перемирия между Израилем и "Хезболлой" и вновь выразили поддержку плану США по перемирию в секторе Газа.

В 2024 году в G7 председательствовала Италия, в 2025 году председательство перейдет к Канаде.

Италия КНДР G7 США Сирия Башар Асад
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