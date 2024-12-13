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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

В Нью-Джерси над объектом ВМС США заметили неопознанные дроны

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В США обеспокоены неоднократным появлением неопознанных беспилотников в небе над Нью-Джерси, в частности - над станцией по испытанию вооружения Эрл ВМС США, сообщают американские СМИ.

"Прямых угроз военному объекту зафиксировано не было, но мы можем подтвердить несколько случаев входа в воздушное пространство военно-морской оружейной станции Эрл неопознанных беспилотников", - заявил ABC News сотрудник по связям с общественностью базы Билл Эддисон.

Не уточняется, когда конкретно были зафиксированы случаи появления беспилотников над базой.

О первых случаях появления дронов в штате сообщали в середине ноября. Видео очевидцев свидетельствуют, что беспилотники, по размеру превышающие аппараты, находящиеся в свободной продаже в США, начинают летать над Нью-Джерси в вечернее время.

Дроны вызвали беспокойство у властей штата. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи 9 декабря заявил, что относится к проблеме крайне серьезно.

"Как только ты начинаешь следить за ними, они исчезают. И вы понимаете, нас больше всего беспокоят важные цели, крайне важная инфраструктура. У нас есть военные объекты, у нас расположен один из домов избранного президента. Мы относимся к этой ситуации крайне серьезно", - заявил он журналистам.

12 декабря ФБР и Министерство внутренней безопасности США (МВБ) опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что многие из замеченных предполагаемых беспилотников на самом деле являются "пилотируемыми летательными аппаратами", не нарушающими законов и не находящихся в закрытом воздушном пространстве. Об этом же заявил советник Белого дома Джон Кирби, отметив, что летательные аппараты в небе над Нью-Джерси не представляют угрозы национальной безопасности.

При этом мэр населенного пункта Майн-Хилл в Нью-Джерси Сэм Моррис назвал слова Кирби нелепыми.

"Я бы хотел пригласить господина Кирби в Майн-Хилл. Приезжайте, господин Кирби, и прогуляйтесь со мной вечером около 21:30-22:00. Я постою за своей ратушей, и вы сможете считать дроны со мной всю ночь", - сказал мэр.

Вместе с тем в Пентагоне заявили об отсутствии причин полагать, что за появлением беспилотников может стоять другая страна, и заявили, что дроны не представляют угрозы военным объектам.

Джон Кирби ВМС США Нью-Джерси США ФБР Эрл Белый дом
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