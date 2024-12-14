Американская ракета вывела в космос аппарат для тестирования гиперзвуковых систем

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron, стартовавшая в субботу по московскому времени в суборбитальный полет по программе Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE), вывела в космос аппарат для тестирования гиперзвуковых систем в интересах Пентагона, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск ракеты Electron с миссией Stonehenge был осуществлен со стартового комплекса с космодрома НАСА Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния в пятницу в 20:00 по времени Восточного побережья США (в субботу в 04:00 по Москве).

О результатах и деталях полета аппарата не сообщается. По данным американских специализированных СМИ, его отделение от носителя прошло успешно.

Это уже третий такой полет, предназначенный для испытания гиперзвуковых технологий. Первый был проведен в июне прошлого года, второй - в конце ноября текущего года.

Двухступенчатая ракета легкого класса Electron способна нести полезную нагрузку весом до 700 кг.