Курдские силы сбили беспилотник ВВС США над Сирией

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) сбили над Сирией разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper ВВС США, сообщило издание Defense News, ссылаясь на американские военные источники.

Как отмечает издание, союзные США силы СДС ошибочно приняли беспилотник MQ-9 за угрозу и сбили его.

Инцидент произошел еще в понедельник, когда курдские силы в Сирии проводили операции против ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации), подтвердил Defense News американский чиновник, знакомый с ситуацией.

MQ-9 действовал над Сирией, чтобы поддержать кампанию против остатков ИГИЛ. Американские силы извлекли части беспилотника, которые необходимо было эвакуировать, и уничтожили остальные, сказал изданию источник.

Как отметил военный представитель, "Центральное (командование) ВВС США оценивает действия, которые привели к инциденту, и скорректирует тактику, методы и процедуры для защиты американских сил и коалиции".