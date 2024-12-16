Урожай зерновых в Китае в 2024 году вырос до рекордных 706,5 млн тонн

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Урожай зерновых в Китае в 2024 году достиг рекордных 706,5 млн тонн, что на 1,6% превысило прошлогодний результат, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ).

Показатель впервые оказался выше 700 млн тонн. До этого по итогам девяти лет подряд ежегодный объем производства зерновых был более 650 млн тонн.

Посевные площади под зерновыми составляли свыше 119 млн гектаров, что на 0,3% превосходит показатель 2023 года. Урожайность на гектар повысилась на 1,3%.