В Минске заявили о поиске возможностей для сотрудничества с ЕС по теме нелегалов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия продолжает искать пути сотрудничества с Евросоюзом по теме нелегальной миграции, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич.

"Для побуждения ближайших стран ЕС к диалогу Беларусь в духе открытости инициировала и провела в ноябре международную конференцию по борьбе с нелегальной миграцией. Мы публично протянули Европейскому союзу руку к сотрудничеству по этой теме. Но этот шаг не был ими оценен. Они вообще от участия отказались. Все делегации, за исключением Венгрии", - сказал замглавы белорусского МИД на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья, его цитирует госагентство БелТА.

"Мы будем продолжать работу по поиску возможных путей сотрудничества, а также выступать против беспочвенных и голословных обвинений в так называемой инструментализации нелегальной миграции и ее использовании против стран Европейского союза", - подчеркнул Амбразевич.

"Беларусь не является источником сложившейся проблемы и готова обсуждать ее решение с партнерами", - резюмировал дипломат.