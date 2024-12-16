Забастовка нарушит график авиасообщения во Франции во вторник

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Забастовка авиадиспетчеров во Франции вызовет отмены и задержки авиарейсов во вторник, сообщает в понедельник Le Figaro.

Так, во вторник аэропорт Монпелье-Средиземноморье, аэропорты в Ниме и Перпиньян отменят все рейсы.

Рейсы из аэропорта Аяччо имени Наполеона Бонапарта на Корсике также отправят с задержками.

Лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери отменит 60% авиарейсов во вторник с 6:00 до 23:00 по местному времени (с 8:00 вторника до 01:00 среды по московскому).

Генеральное управление гражданской авиации Франции призвало пассажиров проверить статус своего рейса и по возможности перенести поездки.

Профсоюз французских авиадиспетчеров ранее призвал к забастовке в связи с "плохой организацией работы" аэропортов.

Пассажиры во Франции уже не первый раз сталкиваются с отменой авиарейсов из-за протестов. Так, в ноябре профсоюз пилотов гражданской авиации Франции объявил забастовку в ответ на планируемое повышение налогов на авиабилеты с 2025 года.