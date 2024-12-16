США в ближайшие недели объявят о новых санкциях против Грузии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - США готовятся в предстоящие недели ввести санкции в отношении Грузии, сообщил в понедельник на брифинге представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Есть санкции, которые мы готовы ввести в ближайшие недели", - заявил Миллер.

По словам представителя Госдепа, США "очень обеспокоены состоянием демократии в Грузии".

Ранее Госдеп объявил, что США приостановили стратегическое партнерство с Грузией в связи с решением Тбилиси отложить переговоры о вступлении в Евросоюз и применением силы против протестующих. Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен осудил грузинские власти за действия в отношении участников акций протеста против приостановки евроинтеграции Грузии и пригрозил Тбилиси ужесточением санкционного режима.

13 декабря Госдеп заявил о запрете выдачи американских виз отдельным гражданам Грузии. Данные ограничения затронули 20 человек, среди них министры правительства, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица.