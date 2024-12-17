Минобороны заявило, что РФ и США предупреждают друг друга о пусках МБР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон по-прежнему предупреждают друг друга о планируемых пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев.

"Российская Федерация не менее чем за сутки информирует американскую сторону о любом планируемом пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения", - сказал Каракаев в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

"В таком уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок", - сообщил командующий.