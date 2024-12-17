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КНР увеличит дефицит бюджета до 4% ВВП в 2025 г., таргетирует рост экономики на 5%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая на прошлой неделе согласовали увеличение дефицита бюджета до рекордных 4% ВВП в следующем году и планируют сохранить целевой показатель роста экономики на уровне около 5%, пишет Reuters со ссылкой на двух информированных источников.

В 2024 году дефицит бюджета прогнозировался на уровне 3% ВВП. Увеличение показателя на 1 процентный пункт будет означать рост расходов примерно на 1,3 трлн юаней ($179,4 млрд), пишет Reuters. Повышение бюджетных расходов планируется профинансировать за счет размещения особых облигаций, сказали источники.

Правительство Китая традиционно объявляет экономические цели на год в марте. До этого момента цели могут измениться.

На прошлой неделе в Китае завершилась Центральная экономическая рабочая конференция (CEWC). Государственные китайские СМИ написали, что участники мероприятия сошлись во мнении насчет необходимости поддерживать устойчивые темпы экономического роста и увеличить дефицит бюджета, но без указания конкретных цифр.

Китай
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