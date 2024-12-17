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Спрос на акции саудовской Almoosa в рамках IPO превысил предложение в 100 раз

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Институциональные инвесторы подали заявки на покупку акций Almoosa, саудовской компании в сфере здравоохранения, на общую сумму 173 млрд риялов ($46 млрд) в рамках первичного размещения акций.

Как говорится в сообщении компании, размер IPO составит около $450 млн. Таким образом, книга заявок на участие в размещении была переподписана более чем в 100 раз.

Almoosa разместит 13,3 млн акций, или 30% акционерного капитала, по цене 127 риялов за бумагу. Компания будет оценена примерно в 5,62 млрд риялов, ее размещение станет вторым по величине в Саудовской Аравии в этом году.

Сбор заявок среди розничных инвесторов пройдет 23-24 декабря. Розничным инвесторам будет доступно до 20% бумаг при размещении.

Almoosa Саудовская Аравия
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