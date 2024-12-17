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Индонезия предоставит налоговые льготы иностранным производителям электромобилей

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Индонезия предоставит налоговые льготы иностранным компаниям, планирующим производить в стране электромобили, заявил министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита.

В начале следующего года они получат освобождение от импортных пошлин, а ставка налога с продаж предметов роскоши будет установлена для них на уровне 15%, пишет South China Morning Post.

В том числе налоговые льготы получат китайские BYD и Guangzhou Automobile Group (GAC).

Индонезийское правительство утвердило амбициозный план по развитию отечественного производства электромобилей и предлагает иностранным инвесторам разные стимулы, чтобы привлечь их в этот сектор. Индонезия обладает богатыми запасами никеля - ключевого элемента, используемого при производстве аккумуляторов для электромобилей.

Ранее в этом году южнокорейские компании Hyundai Motor Co. и LG Energy Solutions открыли в Индонезии первый завод по производству аккумуляторов для электромобилей, инвестировав в его строительство $1,1 млрд.

BYD в январе вышел на индонезийский рынок с тремя моделями - Seal, Atto 3 и Dolphin. Компания также заявила о намерении инвестировать в Индонезии $1,3 млрд, в том числе в строительство завода по производству электромобилей, который должен начать работу в январе 2026 года и выпускать до 150 тыс. автомобилей в год.

В апреле о выходе на индонезийский рынок объявила компания Aion, подразделение по производству электромобилей GAC. Компания заключила договор о сотрудничестве с индонезийским автопроизводителем Indomobil Group.

В 2030 году Индонезия планирует выпускать около 600 тыс. электромобилей в год.

Индонезия
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