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Еврокомиссия выплатила Украине 4,1 млрд евро

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о выплате в среду очередного транша макрофинансовой помощи Киеву в 4,1 млрд евро.

"Это доводит общий объем финансирования ЕС, выделенного украинскому правительству в рамках программы, до 16,1 млрд евро", - говорится в коммюнике, опубликованном Европейской комиссией.

В документе поясняется, что после запроса на выплату, поданного Украиной, Совет ЕС одобрил оценку ЕК об удовлетворительном выполнении Киевом необходимых для регулярного квартального платежа показателей реформ.

Эти реформы, отмечают в Брюсселе, охватывают деловую среду, рынок труда, региональную политику, энергетический рынок, защиту окружающей среды и борьбу с коррупцией. Они предусмотрены планом для Украины.

В период 2024-2027 гг. планируется выделить до 50 млрд евро в виде грантов и кредитов из украинского фонда ЕС для поддержки усилий страны по поддержанию макрофинансовой стабильности, содействия краткосрочному восстановлению, а также восстановлению и модернизации при реализации ключевых структурных реформ для продвижения по пути вступления в ЕС.

ЕК Еврокомиссия Украина
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