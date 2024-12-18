Аналитики спрогнозировали, что Банк Англии сохранит ставку на уровне 4,75% в четверг

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Банк Англии не станет менять курс денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания на фоне ускорения инфляции, полагает большинство аналитиков и участников рынка.

Итоги заседания будут подведены в четверг в 15:00 по Москве. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает, что ставка будет сохранена на уровне 4,75% годовых.

Британский ЦБ снижал ставку дважды в этом году, в сентябре и в ноябре. До этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.

Дальнейшему смягчению ДКП помешает ускорение инфляции в Великобритании, считают экономисты.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на 2,6% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,3% в октябре и стала максимальной за восемь месяцев.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) увеличились на 3,5% год к году. В октябре рост составлял 3,3%.

Увеличение темпов роста потребительских цен "подчеркивает устойчивое ценовое давление в британской экономике", сказал старший экономист Конфедерации британской промышленности (Confederation of British Industry, CBI) Мартин Сарториус. По его словам, это давление сохранится и в начале следующего года за счет роста зарплат и существенных бюджетных расходов.

Эксперты отмечают, что Банк Англии смягчает ДКП медленнее других крупнейших центробанков мира. Так, Европейский центральный банк на прошлой неделе снизил ставки по итогам третьего заседания подряд. Федеральная резервная система с практически 100%-ной вероятностью понизит ставку в среду, и с учетом этого совокупный размер снижения вдвое превысит темпы уменьшения стоимости заимствований Банком Англии, хотя Федрезерв стартовал на месяц позже, отмечает The Wall Street Journal.

"Тревоги центробанка по поводу инфляции никуда не денутся еще какое-то время", - отметил Пол Дейлс из Capital Economics.

Председатель Банка Англии Эндрю Бейли в начале декабря заявил, что регулятор может четыре раза понизить ключевую процентную ставку в 2025 году в случае, если его прогнозы для британской экономики сбудутся. Этот сценарий является является базовым, сказал он в интервью Financial Times.

Такого же мнения придерживается экономист рейтингового агентства Fitch Джессика Хайндс, ожидающая, что британский ЦБ будет снижать ставку раз в квартал, после чего она опустится до 3,75% к концу следующего года.

Между тем участники рынка полагают, что Банк Англии лишь дважды понизит ставку в 2025 году. Исходя из котировок фьючерсов на уровень ставок, трейдеры ждут снижения в среднем на 49 б.п. в следующем году, тогда как еще в начале недели оценка предусматривала понижение на 70 б.п.