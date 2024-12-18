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Сенат США одобрил оборонный бюджет в $895 млрд

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США в среду проголосовал за принятие оборонного бюджета в размере $895 млрд, сообщает издание The Hill.

"За" проект высказались 85 сенаторов, "против" - 14. Для его одобрения требовалось не менее 60 голосов.

На прошлой неделе бюджет 281 голосами против 140 также приняли в Палате представителей. Тем самым Конгресс теперь одобрил его, и он поступает на подпись к президенту США Джо Байдену.

По данным The Hill, бюджет предусматривает выделение средств на усиление присутствия военных США в Индо-Тихоокеанском регионе, на производство новых сухопутной техники и самолетов, строительство кораблей, а также на повышение зарплаты для всех служащих ВС США.

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