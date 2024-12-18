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Евросоюз подтвердил перспективу членства в ЕС стран Западных Балкан

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В принятой в среду на саммите ЕС-Западные Балканы "Брюссельской декларации" Евросоюз подтвердил европейскую перспективу стран региона и заявил, что она отвечает его интересам.

"Будущее Западных Балкан - в нашем союзе. Мы еще раз подтверждаем нашу полную и недвусмысленную приверженность перспективе членства Западных Балкан в Европейском союзе", - говорится в декларации.

В документе также говорится, что дальнейшее расширение ЕС - геостратегическая инвестиция в мир, а ускорение процесса присоединения отвечает общим интересам.

Балканы Евросоюз
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