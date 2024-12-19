Поддержка Украины будет в центре внимания лидеров стран ЕС на встрече в Брюсселе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Европейский совет соберётся в Брюсселе в четверг, в повестке дня: Украина, Ближний Восток, роль ЕС в мире, ряд вопросов внешней политики, включая Грузию и Молдавию, устойчивость союза, его гражданская и военная готовность, миграция.

"Декабрьское заседание Европейского совета - важная возможность направить Украине единое и недвусмысленное послание поддержки во имя всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Я пригласил президента Зеленского приехать в Брюссель по случаю заседания Европейского совета, чтобы поделиться с нами последними событиями на местах и своими взглядами на то, как Европа может наилучшим образом поддержать Украину", - говорится в письме-приглашении на саммит ЕС председателя Евросовета Антониу Кошты лидерам стран ЕС.

Как сказал высокопоставленный чиновник ЕС журналистам, "мы ожидаем консенсуса за столом переговоров относительно того, что ЕС должен оказать всяческую поддержку Украине, чтобы она могла решить, каким путём следовать дальше как с точки зрения конфликта, так и действий в условиях его последствий".

В Брюсселе напоминают, что ЕС и его члены предоставили около 124 млрд евро для поддержки Украины. Кроме того, глава Евросовета намерен настаивать на помощи Украине "столько, сколько необходимо", делая акцент на "соблюдении финансовых обязательств" Евросоюза, в частности, по выделению Киеву 30 млрд евро в 2025 году, сообщил источник СМИ.

Что касается военной поддержки, лидеры стран ЕС рассмотрят положение дел с поставками систем ПВО, боеприпасов и ракет, а также c обеспечением подготовки и оснащения украинских военнослужащих.

Речь также будет идти о помощи Украине в связи с зимними условиями - участники саммита обсудят, как укрепить энергетический сектор страны и другую гражданскую инфраструктуру.

"ЕС готов усилить давление на Россию и поддерживающие ее третьи страны, в том числе путем обеспечения полной и эффективной реализации санкций и принятия дальнейших мер по противодействию их обходу", - говорится в материалах, распространённых Евросоветом к саммиту.

По разделу Ближнего Востока лидеры ЕС обсудят "быстро меняющуюся ситуацию в регионе, включая то, как ЕС может наилучшим образом способствовать усилиям по деэскалации, соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном и последние события в Сирии", говорится в документе. В частности, будет уделено внимание продолжению оказания помощи населению Ближнего Востока, особенно наиболее уязвимым слоям, и расширению масштабов гуманитарной деятельности ЕС в регионе.

Состоится "стратегическая дискуссия" о том, как ЕС может укрепить свою роль на международной арене и продвигать позиции Евросоюза. "Нам необходимо осознать вызовы за пределами нашего континента и воспользоваться возможностями плюралистичного, многополярного, разнообразного мира", - написал Кошта в своём письме.

В свете конкретных событий предполагается рассмотреть актуальные вопросы внешней политики, в том числе касательно Грузии и Молдавии.

На основе доклада бывшего президента Финляндии Саули Нийнистё о гражданской и военной готовности союза, подготовленного для Еврокомиссии, руководители стран ЕС обсудят, "как усилить устойчивость, готовность, предотвращение кризисов и возможности реагирования ЕС". Состоится обмен мнениями о влиянии эволюционирующих угроз и возрастающего числа стихийных бедствий из-за изменения климата.

Что касается миграции, Евросовет планирует оценить прогресс в реализации своих прошлых заключений по данной теме. На саммите 17 октября лидеры обсудили, как усилить контроль над внешними границами ЕС, наладить сотрудничество со странами происхождения и транзита миграции для устранения её коренных причин, бороться с контрабандой и торговлей людьми, предотвращать гибель мигрантов в пути и их нелегальные выезды в Евросоюз, а также ускорить возвращение нелегалов на родину.